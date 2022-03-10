Амазонское племя поможет в борьбе с деменцией
Племя из джунглей Амазонки обладает самыми здоровыми сердцами из всех, что когда-либо попадались на глаза учёным. Исследователи полагают, что это также поможет в развитии новых методов профилактики старческого слабоумия.
Учёные из Университета Южной Калифорнии вновь изучили сердечно-сосудистое здоровье одного из амазонских племен. На протяжении десятилетий эти туземцы приводят в восторг исследователей, так как имеют удивительно крепкую сердечно-сосудистую систему с минимумом инфарктов и инсультов. Но не только этим примечательно племя. Здесь в 11 раз (!) более низкая заболеваемость старческим слабоумием, если сравнивать со среднестатистическими показателями в западных сообществах. И это племя численностью в 16 000 человек со своим уникальным образом жизни должно помочь человечеству разобраться с тем, как снизить риск деменции.
Данное племя живёт глубоко в джунглях, расположенных на территории Боливии, Туземцы занимаются охотничьим промыслом, выращивают растения, используют лук и стрелы. В их рационе очень низкий уровень жиров и сахара. Авторы исследования проанализировали показатели деменции среди жителей этого племени старше 60 лет, а также сравнили их с цифрами из другого племени, расположенного относительно недалеко. Использовались сканирования мозга посредством компьютерной томографии и неврологические тесты для поиска жертва деменцией.
Также туземцев проводили через вопросники для определения степени когнитивных нарушений. Всего один из каждых 435 жителей старшего возраста этого племени имел деменцию. В соседнем сообществе это количество составляло 1 из каждых 169. А это дает коэффициент заболеваемости всего в 1% среди лиц старшего возраста. Для примера, у американцев старше 65 лет распространенность деменции составляет 11%, а на территории Великобритании всего 7%. Авторы исследования полагают, что в значительной степени это объясняется диетой, которая состоит из углеводов с высоким уровнем пищевых волокон, включая рис, кукурузу, орехи и фрукты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Южной Калифорнии
Здоровье
американский частный исследовательский университет, расположенный в Лос-Анджелесе
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