Диетолог рассказала, как перестать заедать стресс

«Еда может быть и способом отдыха, и отвлечения, и успокоения, и иметь другие психологические функции. Проблема возникает тогда, когда еда становится единственным (главным) способом получения всего», — пояснила эксперт.

1. Распознать эмоцию. В момент, когда хочется что-то съесть, но чувство физического голода отсутствует, попытаться понять какое из чувств вызвало желание подкрепиться. Для этого следует выбрать один из вариантов: гнев, страх, печаль, радость. Вариант «ничего» не подходит.





2. Найти мысль. За каждой эмоцией стоят мысли человека:





за гневом — «он/я/они должны…»;

за страхом — «а вдруг…»;

за печалью — «Жаль, что …»;

за радостью — «Как хорошо, что …».





Вместо многоточия необходимо продолжить мысль.





3. Выявить потребность. Для этого необходимо ответить на вопрос, какое желание присутствует на самом деле. Это могут быть спокойствие, отдых, свобода, отвлечение, развлечение и прочее.





4. Заменить еду. Постараться понять, каким образом можно удовлетворить потребность. Например, для отдыха можно принять ванну, посмотреть сериал, почитать книгу, сделать косметическую процедуру и так далее.





5. Попробовать. Необходимо реализовать намеченную стратегию и понять, как можно охарактеризовать самочувствие после предпринятых мер.

Врач объяснила, что человек склонен бороться с любыми эмоциями с помощью еды. При этом чаще всего заедаются гнев, страх, печаль и даже радость. Для того, чтобы перестать это делать, она предложила следовать простому алгоритму действий.