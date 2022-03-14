Лечение плазмой коронавируса не очень эффективно

Стэнфордский университет

Здоровье

частный исследовательский университет в США, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Расположен близ города Пало-Альто (южнее Сан-Франциско). В Стэнфорде обучаются более 7000 студентов и более 9000 аспирантов из США и со всего мира