Лечение плазмой коронавируса не очень эффективно
До сих пор продвигаемая во многих странах терапия плазмой почти не помогает пациентам с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи из Стэндфордского университета.
На старте коронавирусной пандемии переболевших COVID-19 людей призывали сдавать кровь, чтобы обеспечить плазму для лечения тех, кто находится в тяжелой ситуации из-за развития жизнеугрожающих симптомов. Тогда терапию плазмой называли наиболее эффективным методом лечения коронавируса, но последняя информация показывает, что она не обеспечивала того эффекта, который от неё ожидался. Сама идея использовать плазму в лечении COVID-19 появилась на основе отчетов из китайского города Ухань, где и возникла пандемия. Тогда врачи сообщали, что донорская плазма от переживших коронавирус пациентов эффективно снижает риск развития тяжелой формы болезни и даже смерти.
Каждый подобный отчёт содержал себя информацию, в среднем, по 7 пациентам. И этого количества, совершенно очевидно, было недостаточно для того, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы, но они всё-таки делались. По мере нарастания масштабов пандемии плазму использовали всё более активно, и времени для того, чтобы дождаться результатов более обширных клинических исследований не хватало.
И вот теперь в научных журналах публикуются итоги этих исследований, которые показывают, что плазма совсем не является той самой волшебной палочкой-выручалочкой. Оказывается, она даёт едва заметный эффект, если его вообще можно разглядеть. В одном из подобных исследований участвовал 2 400 пациентов, и никакой разницы в результативности лечения с плазмой и без неё выявлено не было. В другом исследовании с 11 000 пациентов плазма давала этот эффект, но едва заметный. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стэнфордский университет
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частный исследовательский университет в США, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Расположен близ города Пало-Альто (южнее Сан-Франциско). В Стэнфорде обучаются более 7000 студентов и более 9000 аспирантов из США и со всего мира
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