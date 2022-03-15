Опасны ли регулярные упражнения для ахилла
Существует мнение о том, что занятия бегом и другие нагрузки представляют опасность для ахиллесова сухожилия. Исследование с участием близнецов помогло раз и навсегда разобраться с этой задачей.
Ахиллесово сухожилие - самое большое в организме человека. Оно действует подобно резиновой ленте, соединяя икроножную мышцу с пяточной костью. Известно, что ахилл работает подобно пружине, накапливающей и освобождающей энергию при движениях ногами. Но пока не очень понятно, как именно ахилл реагирует на упражнения и тренировки и реагирует ли вообще. Не очень ясно и то, задаются ли характеристики ахиллесова сухожилия генетикой при рождении или они адаптируются к длительной физической активности.
Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, учёные из США провели исследование с участием 40 пар однояйцевых близнецов. Всех спрашивали о привычках, уровне физических нагрузок за последние несколько лет. После этого все проходили через обследование, в ходе которого оценивалось здоровья ахиллесова сухожилия. Оно измерялось с помощью портативного колебательного устройства. Особое внимание уделялось механической жесткости ахилла, то есть показателю того, что это сухожилия способно накапливать большее количество энергии.
Исследователи выяснили, что между ахиллесовыми сухожилиями в обеих группах имелись значительные различия, но не в жёсткости у преимущественно активных пар близнецов с преимущественно неактивными. А это доказывает, что именно генетика определяет характеристики ахилла. Но в равных парах, где один близнец занимался спортом, а второй не любил физические нагрузки, в первом случае ахилл был на 28%, в среднем, жестче. А значит, это сухожилие можно тренировать и безопасно адаптировать с помощью регулярных упражнений непрофессионального уровня. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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