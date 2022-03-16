Питание в пост: как не испортить желудок

«Фасоль – отличный источник белка, также она богата железом. Этот продукт поможет не допустить развития анемии. В грибах много белка, но полноценной альтернативой мясу считать их нельзя. Медом и сухофруктами можно заменить кондитерские изделия, если вы сладкоежка. Кроме того, курага, чернослив, изюм – настоящие природные энергетики, они подарят бодрость и хорошее настроение».

Великий пост, который начался у православных 7 марта и продлится до 23 апреля, считается одним из самых строгих. Грамотно организовать свое питание в этот период, чтобы организм не пострадал от нехватки витаминов и микроэлементов, - непростая задача. Тем более после затяжной зимы, когда внутренние ресурсы на исходе.Вегетарианская пища не всегда может обеспечить все потребности организма для его нормального функционирования. В первую очередь это касается белка, длительный дефицит которого чреват многочисленными проблемами для здоровья.Тем, кто строго придерживается поста, диетолог рекомендует добавить в меню следующие продукты: фасоль, грибы, мед, сухофрукты, орехи, соевое молоко, морскую капусту.Нужно помнить о том, что организм нуждается не только в белках, но и в жирах. Полезные жиры можно получить из орехов. Эксперт советует отдать предпочтение грецким. Питательными также считаются миндаль и фисташки. Однако не переусердствуйте! Одной горсти в день вполне достаточно.Если вы любите молочные продукты, заменить их помогут соевые аналоги. Выбирая хлеб, постарайтесь отказаться от белого. Отдайте предпочтение цельнозерновому. Не лишним будет прием витамина В12. В обычное время организм получает его как раз из животных продуктов. Природными источниками этого витамина являются морская капуста и дрожжи.