Непроизвольное выдёргивание кожи чуть не привело к ампутации
Эта 35-летняя женщина страдает от компульсивного расстройства, заставляющего её выдёргивать кожу на теле. Она призналась, что чуть не лишилась ноги из-за этой патологии, так как подхватила золотистый стафилококк, вызвавший тяжелейшее поражение организма.
Жительница Чикаго Лорен Маккини (Lauren McKeaney) страдает от расстройства под названием дерматилломания - это обсессивно-компульсивное расстройство, жертвы которого постоянно отделяют от себя кусочки кожи путем расчесывания. В возрасте 5 лет Лорен начала расчёсывать себя вплоть до появления кровотечений, и скоро всё её лицо, руки и ноги были покрыты рубцами и красными точками. Девочку водили к самым разным специалистам, назначали различные препараты, а также психотерапию, но существенного эффекта ничего не давало.
Однако несколько лет назад при сильном расчёсывании бёдра с внутренней стороны Лорен заразилась метициллин-устойчивым золотистым стафилококком. Это угрожающая жизни инфекция провоцируется опасной бактерией, которая как раз и проникает в организм через разного рода разрезы. Инфекция вызвало столь тяжелое заражение, что в больнице врачи всерьез обсуждали ампутацию ноги. К счастью, Лорен удалось полностью восстановить здоровье. Однако несколько сантиметров ткани из области икры всё-таки пришлось удалить, заменив её специальным вакуумом. Теперь она носит эту прокладку «как сумочку», по словам самой женщины.
Она рассказала, что научилась жить со своим расстройством, но ей всё равно приходится закрывать все зеркальные поверхности в доме. Каждый день она наносит на кожу различные средства, но не в ванной, так как это помещение может спровоцировать очередной приступ расчёсываний. По этой же причине Лорен чистит свои зубы на кухне. Для того, чтобы пальцы были постоянно заняты, Лорен используют различные фиджеты. Она также научилась садиться в такую позу, при которой бывает максимальное неудобно отдирать кожу от тела. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий