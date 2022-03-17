Лимфоциты: «спецназ» иммунитета

«Лимфоциты имеют огромное значение в обеспечении иммунной защиты организма. Это своего рода наша гарантия безопасности», — говорит доктор.

Если вы сдали общий анализ крови и увидели превышение нормы в строке лимфоциты, не стоит игнорировать этот показатель.Именно лимфоциты защищают нас от вторжения вредоносных чужих клеток и хранят в себе всю информацию о ранее перенесенных заболеваниях. Они ежеминутно стоят на страже нашего здоровья и готовы мгновенно отреагировать на любую угрозу для иммунитета извне.И даже если какой-то вирус или инфекция все-таки проникли внутрь, лимфоциты приложат максимум усилий, чтобы их нейтрализовать.Показатель нормы для лимфоцитов 20-30%. Завышенные значения могут говорить о разных проблемах. Это и всевозможные инфекции (ОРВИ, герпес, гепатит, краснуха, кариес), отравление тяжелыми металлами.Также завышенные лимфоциты — это показатель того, что есть проблемы с лимфатической системой. Это может быть, как обычный застой лимфы, так и более серьезное воспаление.Чтобы почистить лимфу, существует много различных способов. Один из самых простых и доступных — пить не менее 2 литров чистой воды каждый день.Прокачать лимфу также помогут регулярные походы в баню, массаж и специальная лимфодренажная гимнастика. Немаловажно следить за артериальным давлением и вовремя устранять дефициты витаминов и минералов в организме.