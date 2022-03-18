Стаж ношения лишних килограмм влияет на риск рака
Чем дольше человек имеет лишний вес или ожирение, тем выше риск развития опухолей кишечника. Даже в том случае, если впоследствии он всё-таки похудеет, как установили учёные из Немецкого онкологического исследовательского центра в Гейдельберге.
Наличие лишнего веса или ожирения в любой момент жизни увеличивает риск развития опухолей кишечника. Причём чем дольше человек носит на себе эти лишние килограммы, тем выше опасность, как показало исследование. Лишний вес медленно увеличивает вероятность злокачественных новообразований, приблизительно также, как курение с каждым месяцем и с каждым годом повышает риск рака лёгких. Исследователи полагают что связь между лишним весом, ожирением и развитием опасных форм рака кишечника гораздо прочнее, чем многим кажется.
Сейчас в США 42% граждан старше 20 лет имеют ожирение, а 74% - лишний вес. К сожалению, в России ситуация также стремится к этим пропорциям. Многие ошибочно считают, что лишние килограммы - это показатель достатка, и в богатых странах должно быть много людей с лишним весом. На самом деле, лишние килограммы свидетельствуют о неспособности человека получать здоровое питание и адекватное количество физических нагрузок. Дешёвые по стоимости продукты питания вроде макарон и фастфуда, как правило, вредные и высококалорийные, именно они-то и приводят к ожирению и лишнему весу.
В исследовании приняли участие более 10 тысяч человек. Из этой группы у 5 600 выявили опухоли кишечника. Наблюдения продолжались в течение двух десятков лет. Каждый год у всех участников рассчитывали индекс массы тела, на основе которого очень просто определить здоровый вес человека по отношению к его росту. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Немецкий онкологический исследовательский центр
Здоровье
национальный онкологический исследовательский центр, базирующийся в Гейдельберге, Германия
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