Психосоматика астмы: врач рассказал о скрытых причинах заболевания

«Главная функция лёгких — насыщать кислородом кровь. Человек, который страдает от приступов удушья, может подсознательно думать, что ему нет места в этой жизни. Грубо говоря, он переживает, что кто-то буквально перекрывает кислород», — говорит специалист.

Если говорить о физиологии этого заболевания, то астма представляет собой спазм бронхиальных мышц, который сопровождается признаками удушья. Психологические аспекты возникновения этой патологии могут быть самые разные: от испуга до страха смерти.У таких страхов всегда есть глубинные, не всегда осознаваемые причины: сложности в семейных и личных отношениях, на работе. Если речь идет о детях, которые страдают бронхиальной астмой, то это может быть реакция на нездоровую атмосферу в семье, отношения между родителями.Эксперт отмечает, что корни проблемы чаще всего кроются в отношения с отцом или в отношениях отца и матери, а ребенок только зеркалит их своим физическим состоянием.Кроме того, астма — это следствие не пережитых, подавленных внутри эмоций. Именно они рождают приступы удушья, человеку буквально нечем дышать от эмоций, которые переполняют его так, что начинают душить.В каждой конкретной ситуации специалист детально исследует проблему пациента, чтобы дойти до сути и понять, что спровоцировало развитие заболевания. Универсальных для всех формул и секретов нет, но алгоритм развития заболевания общий.