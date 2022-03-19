Психосоматика астмы: врач рассказал о скрытых причинах заболевания

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Лекарства от астмы

Психолог Александр Краснов рассказал о скрытых, психологических причинах появления и развития бронхиальной астмы. 

Если говорить о физиологии этого заболевания, то астма представляет собой спазм бронхиальных мышц, который сопровождается признаками удушья. Психологические аспекты возникновения этой патологии могут быть самые разные: от испуга до страха смерти.

«Главная функция лёгких — насыщать кислородом кровь. Человек, который страдает от приступов удушья, может подсознательно думать, что ему нет места в этой жизни. Грубо говоря, он переживает, что кто-то буквально перекрывает кислород», — говорит специалист.

У таких страхов всегда есть глубинные, не всегда осознаваемые причины: сложности в семейных и личных отношениях, на работе. Если речь идет о детях, которые страдают бронхиальной астмой, то это может быть реакция на нездоровую атмосферу в семье, отношения между родителями. 

Эксперт отмечает, что корни проблемы чаще всего кроются в отношения с отцом или в отношениях отца и матери, а ребенок только зеркалит их своим физическим состоянием.

Кроме того, астма — это следствие не пережитых, подавленных внутри эмоций. Именно они рождают приступы удушья, человеку буквально нечем дышать от эмоций, которые переполняют его так, что начинают душить.

В каждой конкретной ситуации специалист детально исследует проблему пациента, чтобы дойти до сути и понять, что спровоцировало развитие заболевания. Универсальных для всех формул и секретов нет, но алгоритм развития заболевания общий.
Александр Краснов
Александр Краснов
Здоровье
Психолог, гипнотерапевт
Теги : Александр Краснов, астма, психосоматика