Психосоматика астмы: врач рассказал о скрытых причинах заболевания
Психолог Александр Краснов рассказал о скрытых, психологических причинах появления и развития бронхиальной астмы.
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Если говорить о физиологии этого заболевания, то астма представляет собой спазм бронхиальных мышц, который сопровождается признаками удушья. Психологические аспекты возникновения этой патологии могут быть самые разные: от испуга до страха смерти.
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«Главная функция лёгких — насыщать кислородом кровь. Человек, который страдает от приступов удушья, может подсознательно думать, что ему нет места в этой жизни. Грубо говоря, он переживает, что кто-то буквально перекрывает кислород», — говорит специалист.
У таких страхов всегда есть глубинные, не всегда осознаваемые причины: сложности в семейных и личных отношениях, на работе. Если речь идет о детях, которые страдают бронхиальной астмой, то это может быть реакция на нездоровую атмосферу в семье, отношения между родителями.
Эксперт отмечает, что корни проблемы чаще всего кроются в отношения с отцом или в отношениях отца и матери, а ребенок только зеркалит их своим физическим состоянием.
Кроме того, астма — это следствие не пережитых, подавленных внутри эмоций. Именно они рождают приступы удушья, человеку буквально нечем дышать от эмоций, которые переполняют его так, что начинают душить.
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В каждой конкретной ситуации специалист детально исследует проблему пациента, чтобы дойти до сути и понять, что спровоцировало развитие заболевания. Универсальных для всех формул и секретов нет, но алгоритм развития заболевания общий.
Александр Краснов
Здоровье
Психолог, гипнотерапевт
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