Гинцбург пока не видит завершения пандемии
Академик Александр Гинцбург заявил, что пока слишком рано говорить о конце коронавирусной пандемии. Тем более, пока в России каждый день более 400 человек умирает от коронавируса.
Хотя по некоторым цифрам пандемия в России идёт на спад, говорить о её завершении рано. Такое мнение высказал академик Александр Гинцбург. Отметим, что заболеваемость в суточном эквиваленте в России сокращается, падают цифры госпитализаций, уменьшаются показатели смертности. Но всё равно в нашей стране каждый день умирает более 400 человек от коронавируса, что намного больше, чем в тех государствах, в которых заболеваемость в несколько раз выше.
Гинцбург подчеркнул, что в некоторых регионах речь уже идёт о новой шестой волне, спровоцированной штаммом Дельтакрон, то есть соединением Омикрона и штамма Дельта. Свыше 400 смертей в сутки от коронавируса - это очень много. Гинцбург предложил назвать любую другую инфекционную болезнь, которая провоцировала бы такую смертность в нашей стране. Кроме того, он отметил, что даже в Китае заболеваемость поползла вверх, и если местные власти не смогут сдержать коронавирус, то именно Китай столкнется с самыми страшными последствиями.
Все дело в том, что все последние два года Китай удерживал заболеваемость под контролем, и ежедневно она составляла не более 100-200 случаев. Сейчас речь идёт на тысячи человек, и если политика нулевой терпимости к коронавирусу не сохранится, то Китай захлестнет масштабная волна. Население там привито только местными вакцинами, которые почти не эффективны против штамма Омикрон. Сотни тысяч китайцев могут погибнуть от этой пандемии, поскольку они фактически не имеют никакой защиты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Здоровье
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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