Жертвам сердечной недостаточности предложат чудесную таблетку
В Великобритании значительное количество пациентов с сердечной недостаточностью могут получить рецепт на лекарство, которое на 25% сокращает уровень госпитализаций и смертности, существенно повышая качество жизни. Речь о препарате эмпаглифлозин, исследованиями которого занимаются ученые Университета Лидса.
В прошлом месяце регулирующие органы Великобритании одобрили использование препарата эмпаглифлозина для жертв наиболее тяжёлой стадии сердечной недостаточности, которые не реагируют на другие виды лечения. И теперь врачи полагают, что данное лекарство следует обязательно распространить на пациентов, всё ещё имеющих мощный сердечный функционал, для того, чтобы и в их случае замедлить прогрессирование болезни.
Эмпаглифлозин называют революционным лекарством, клинические исследования показывают, что таблетка сокращает уровень госпитализаций и смертности даже у пациентов на ранней стадии сердечной недостаточности. В самое ближайшее время, по крайней мере, на территории Великобритании этот препарат будут бесплатно выдавать за счёт местных фондов здравоохранения всем жертвам сердечной недостаточности, вне зависимости от стадии болезни.
Несмотря на тот факт, что в деле лечение сердечной недостаточности в последние десятилетия достигнуты значительные успехи, всё равно каждый пятый пациент умирает в течение года после установки диагноза. В России от сердечной недостаточности страдает около 2 млн человек. Болезнь развивается в тот момент, когда сердце становится слишком слабым для перекачки адекватного количества крови по всему организму. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Лидса
Здоровье
Лидсский университет или Университет Лидса (англ. University of Leeds) — один из крупнейших университетов Великобритании, около 7500 постоянных сотрудников и 35 тыс. очных студентов. Он входит в первую десятку британских университетов как по объёму научно-исследовательской работы, так и по количеству студентов
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