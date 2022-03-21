Жертвам сердечной недостаточности предложат чудесную таблетку

Университет Лидса

Здоровье

Лидсский университет или Университет Лидса (англ. University of Leeds) — один из крупнейших университетов Великобритании, около 7500 постоянных сотрудников и 35 тыс. очных студентов. Он входит в первую десятку британских университетов как по объёму научно-исследовательской работы, так и по количеству студентов