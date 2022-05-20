Сердечную недостаточность лечат препаратом от подагры
Исследование показало, что лекарство от подагры повышает выживаемость среди пациентов с сердечной недостаточностью. Это очень важная новость, поскольку в России около 2 млн человек страдает от опасного нарушения в работе сердца.
Исследователи из Университета Вирджинии в ходе наблюдения более чем за 1 000 пациентов установили, что распространённое лекарство от подагры колхицин значительно повышает выживаемость госпитализированных с тяжёлой сердечной недостаточностью пациентов. Авторы исследования также считают, что колхицин может снизить риск инфаркта и инсульта у людей с повышенным уровнем холестерина в артериях. Период наблюдения составил с марта 2011 по февраль 2020 года. У получавших колхицин при обострении подагры пациентов выживаемость составила 97,9%, по сравнению с теми жертвами сердечной недостаточности, которые колхицин не получали. В этой группе выживаемость составила 93,5%.
Результаты подчеркивают важность изучения новых механизмов лечения сердечной недостаточности. Разница между первой и второй группой даёт чёткий сигнал по поводу пользы колхицина у жертв сердечной недостаточности. Вполне возможно, что полученные результаты значительно повлияют на клиническую практику врачей, помогающим жертвам этой коварной болезни.
Сердечная недостаточность - не просто отказ насосной функции сердца. Здесь задействованы и другие процессы, включая повышенный уровень воспаление и нейрогормональный процесс. Многие терапевтические методы лечения сердечной недостаточности нацелены именно на нейрогормональные пути, и лишь некоторая часть на воспалительные. А колхицин - это лекарство, обладающее мощным противовоспалительным свойством, которое ослабляет негативные процессы у пациентов с сердечной недостаточностью. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вирджинии
Медицина
государственный исследовательский университет штата Вирджиния, США
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