Скачки давления в раннем возрасте представляют опасность для мозга
Ранние скачки артериального давления могут изменять структуру мозга в худшую сторону. К такому выводу пришли учёные из Университета Алабамы.
Гипертония - хорошо известный фактор риска инсульта, инфаркта и многих других проблем со здоровьем. Как правило, гипертония развивается в среднем и старшем возрасте, но у некоторых людей проблемы с давлением могут появиться уже в ранний период. Исследование позволяет рассматривать артериальное давление как один из способов прогнозирования траектории здоровья мозга. Его авторы установили, что если скачки давления отмечаются в период между ранней молодостью и средним возрастом, то такие люди с высокой вероятностью имеют меньше серого вещества. Это часть мозга, контролирующая движения тела, сохраняющая воспоминания и регулирующая эмоции.
Люди с повышенным артериальным давлением, которое отмечается у них очень давно, в ходе экспериментов хуже справлялись с различными когнитивными тестами. Наблюдения за добровольцами ученые из Алабамы начали еще в 1983 году, набрав 5 115 здоровых людей всех рас и обоего пола из четырёх различных городских агломераций США в возрасте от 18 до 30 лет. Все они согласились проходить через периодические медицинские осмотры, поэтому можно было искать корреляцию между показателями здоровья сердца и результатами этих осмотров.
К моменту завершения исследования в живых осталось 4 677 участников. 885 согласились пройти через МРТ. Исследование показало важность сопоставления результатов МРТ с историей артериального давления. Было установлено, что хронически повышенное давление в молодые годы негативно влияет на объём серого вещества мозга. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Алабамы
Здоровье
американский университет, расположенный в городе Таскалуса, штат Алабама. Является одним из старейших и самым большим из университетов в штате
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