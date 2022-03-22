Врач назвала причины, вызывающие шум в ушах

«Целый ряд заболеваний может вызвать нарастание интенсивности шума в ушах. Но самой распространённой причиной возникновения звона в ушах является резкий громкий звук, в результате которого сенсорный аппарат внутреннего уха не успевает перестроиться и адаптироваться под него, тем самым формируется кратковременный звон в ушах», — поясняет доктор.

С ощущением «звона» в ушах хотя бы раз в жизни, наверное, сталкивался каждый. Треск, звон, писк, шипение, гудки, свист — каждый слышит его по-своему.Но это не единственная причина. Источником нездорового шума в ушах могут стать и различные заболевания. Очень часто это отосклероз. При данной патологии костная ткань разрастается в слуховом проходе.Еще один фактор — инфекционные и воспалительные заболевания. Нередко писк в ушах вызывает повышенное артериальное давление (гипертензия).Атеросклероз церебральных артерий, остеохондроз, травмы и контузии головы тоже вполне способны провоцировать появление шумов. Чтобы избавиться от шума в ушах, необходимо точно выяснить причину его возникновения.Для этого в большинстве случаев требуется инструментальная и лабораторная диагностика. Выявить точную причину и назначить адекватное лечение можно только после комплексного обследования.