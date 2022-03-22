Может ли приём статинов вызывать хрипы по ночам
Одна из пациенток обратилась к британскому доктору Мартину Скарру с вопросом о том, может ли приём статинов быть причиной появления лёгких хрипов по ночам. Однако специалист убежден, что дело в астме.
Хрипы по ночам обычно являются признаками астмы - воспалительного расстройства, поражающего дыхательные пути. К другим классическим симптомам астмы относят кашель и одышку, хотя далеко не у всех жертв этой болезни проявляется классическая триада симптомов. Приступы астмы обычно вызываются аллергией и связанным с нею аллергическим ринитом, способным спровоцировать заложенность носа. Иногда у астматиков действительно проявляются лёгкие хрипы при дыхании днём и более тяжёлые ночью.
Порой дело в каких-то аллергенах, о существование которых они не подозревают. К примеру, у астматика может развиться аллергия на кошачью шерсть, хотя раньше рядом с кошками он чувствовал себя совершенно нормально. Также появляются аллергические приступы в ответ на некоторые вещества из средств бытовой химии или пылевых клещей. Самым простым будет проверить наличие астмы с помощью пикфлоуметрии. Для этого используется пластиковая трубка с мундштуком, называемая пикфлоуметром, куда необходимо дышать с максимальной силой. Она оценивает пиковую скорость выдоха.
Нормальный показатель у женщин составляет от 320 до 470 л в минуту, но зависит от размера тела. Бывает разница между дыханием днём и ночью. Если это астма, то необходимо назначить лечение, а также брать данное расстройство под контроль. Что касается предположения о роли статинов, то в перечне их побочных эффектов хрипы по ночам не значатся. Напротив, статины обладают противовоспалительным эффектом, поэтому они улучшают симптомы, связанные с астмой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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