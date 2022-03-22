Ультразвук эффективно выявляет женщин с риском опухолей яичников
Ультразвуковые исследования хорошо демонстрируют поражения яичников. А это предсказывает риск опухолей и помогает женщинам избегать ненужных операций, как установили учёные из Университета Рочестера.
Американские исследователи полагают, что основанный на ультразвуковых исследованиях подход с точностью до 93% способен выявлять возможные раковые новообразования яичников. Таковы итоги исследования с помощью УЗИ женщин, имеющих средний риск заболевания. Ультразвуковое исследование в 73% случаев правильно идентифицировало и тех, кто впоследствии не был подвержен риску развития рака яичников.
Тем самым ультразвук поможет определить, какие пациенты нуждаются в дальнейшей диагностике уже с помощью УЗИ и МРТ, а каких следует направлять на операции. У ультразвука есть определённые нюансы, поскольку поражения яичников бывают сложными для правильной оценки врачей. Опухоли яичников считаются наиболее летальными из всех гинекологических видов рака в США по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, каждый год от них умирает около 15 000 женщин.
Способность обнаруживать и оценивать поражения яичников или уплотнения в области матки на УЗИ имеет решающее значение для определения риска рака и обнаружения женщин, которые нуждаются в операциях по их удалению. Некоторые поражения придатков могут в дальнейшем прогрессировать до рака, а многие другие являются доброкачественными и не требуют лечения включающего гистерэктомию. Вот почему так важно правильно ставить диагноз и определять женщин из групп риска. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Рочестера
Здоровье
частный исследовательский университет США, расположенный в Рочестере, штат Нью-Йорк
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