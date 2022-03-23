Обнаружены новые наследственные факторы риска мигрени
Новое исследование в области биологического происхождения мигрени увеличило более чем в три раза количество известных наследственных факторов риска этого состояния. Проведено крупнейшее изучение генома мигрени.
Исследователи из Университета Хельсинки в Финляндии осуществили очень масштабное исследование биологических основ мигрени, которое повысило в три раза число известных сегодня науке наследственных факторов риска данного расстройства. Исследование затронуло группы экспертов в области мигрени из Европы, Австралии и США, а в общей сложности, в нём приняли участие более 870 000 человек, из которых у 102 000 имелась мигрень.
Предыдущие исследования на эту тему показывали, что наследственные факторы вносят значительный вклад в развитие риска мигрени. Но в науке всё ещё ведутся споры о том, имеет ли одинаковую наследственную базу два разных типа этих головных болей - мигрень с аурой и без ауры. Для текущей работы был использован значительный набор генетических данных ради полноценного исследования ассоциаций. Это позволило отыскать генетические варианты, более распространённые у тех, кто имел мигрень в целом, по сравнению с одним из двух её основных типов.
Результаты исследования подтвердили идею о том, что причинами мигрени являются не только нейронные, но и сосудистые генетические факторы. Следовательно, мигрень можно считать нервно-сосудистым расстройствам. Исследователи также отметили, что для борьбы с мигренью необходимы новые методы лечения, включая идентификацию областей геномного риска, которая содержит гены, кодирующие мишени для недавно созданных терапевтических средств против этих тяжёлых головных болей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Хельсинки
Здоровье
старейший и крупнейший университет в Финляндии. В университете обучается около 38 тыс. студентов
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