Врач рассказал, как часто нужно проводить гигиеническую чистку зубов в клинике

«Классика — раз в полгода. Это в том случае, если ваши ваши зубы и десны здоровы, у вас нет склонности к быстрому образованию камня, нет горячей любви к литрам кофе и другим излишествам нехорошим», — говорит специалист.

Для здоровья ротовой полости ежедневного ухода за зубами в домашних условиях недостаточно, даже если вы чистите зубы дважды в день и делаете это максимально тщательно. Увы, зубная щетка не может пробраться в труднодоступные места между зубами и удалить все остатки пищи, а также зубной камень. Как часто необходимо делать гигиеническую чистку у специалиста?Если пациент страдает заболеваниями пародонта, рекомендация врача — производить чистку раз в 4 месяца. В данном случае гигиеническая чистка будет не столько элементом профилактики, сколько лечения. Она поможет остановить заболевание и не дать ему добраться до костной ткани.Пациентам, у которых имеются брекеты, пластины или другие аппараты для исправления прикуса, гигиеническую чистку нужно делать раз в 3-4 месяца, поскольку мягкий налет образуется очень быстро. А дополнительные ниши, которые создаются при ношении ортодонтических конструкций, создают ему благоприятные условия.Эксперт подчеркивает, что непосредственно сами брекеты и пластины не несут опасности. Но во время их ношения зубы и ротовая полость в целом нуждаются в более тщательном уходе и внимании.