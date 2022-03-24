Чем грозит повышенный холестерин после 30
Учёные из Бостонского университета пришли к нерадостному выводу о том, что наличие повышенных уровней сахара и холестерина уже после 30 лет смертельно опасно. Это увеличивает риск неизлечимого старческого слабоумия.
Американские исследователи выяснили, что наличие устойчиво высоких показателей сахара и холестерина в крови в относительно молодом возрасте увеличивает опасность развития деменции. Они наблюдали за 5 000 взрослых человек на протяжении всей их жизни, регулярно измеряя показатели глюкозы и холестерина. Те люди, у которых после 30 и 40 отмечался повышенный уровень «хорошего» холестерина, на 15% режа страдали болезнью Альцгеймера к 70 годам.
А вот высокий уровень «плохого» холестерина в среднем возрасте значительно увеличивал риск развития неизлечимого старческого слабоумия. Аналогичные результаты наблюдались и при устойчиво высоких показателях сахара в крови, но только у лиц после 50. Исследователи утверждают, что хотя наука и ранее связывала деменцию с показателями сахара и холестерина, сейчас установлено, что эти связи формируются значительно раньше в жизни человека, чем это было принято считать.
Следовательно, людям нужно раньше начинать следить за холестерином и сахаром, и заниматься профилактикой данных состояний. Это принесёт огромную пользу для всего здоровья в целом, и в особенности защитит от очень тяжёлой болезни в пожилом возрасте, которую современная медицина не может пока ни вылечить, ни даже хотя бы замедлить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бостонский университет
Здоровье
частный исследовательский университет, расположен в Бостоне, штат Массачусетс, США. Основан в 1839 году. Второй по размерам исследовательский университет в стране: здесь обучается свыше 34 тысяч студентов и работает более 4 тысяч преподавателей
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