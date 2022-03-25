После коронавируса надо проверяться на туберкулёз
Врач РУДН Оксана Гизингер поведала о том, что после перенесённой коронавирусной инфекции следует обязательно проверяться на туберкулёз. Он способен развиваться в скрытой форме.
Вчера на нашей планете отмечался День борьбы с туберкулёзом. Если исходить из статистики Всемирной организации здравоохранения, то бактерии этой коварной болезни имеются у каждого третьего жителя Земли. Когда-то туберкулез был смертным приговором, однако после появления антибиотиков в 1940-е годы с болезнью стали справляться. Но до сих пор во многих случаях не вовремя начатое лечение приводит к затяжному и мучительному для пациента туберкулёзу. Именно поэтому людям из группы риска нужно обязательно проверяться на наличие этой болезни. А к ним Оксана Гизингер относит и переболевших коронавирусной инфекцией.
Эксперт подчеркнул, что нередко туберкулёз, который ранее назывался чахоткой, длительное время развивается в латентной форме, и никаких симптомов у своей жертвы не вызывает, не представляя опасности и для окружающих в плане заражения. Но триггером для развития острой формы может послужить резкое снижение иммунитета. А именно это и происходит при заражении коронавирусной инфекции. Вот почему дремлющий долгие годы туберкулёз в организме может активироваться после COVID-19. А тогда он начнёт провоцировать характерные симптомы, включая кашель с мокротой, в которую иногда может попадать кровь, утомляемость, лихорадку, быстрое снижение веса, болевые ощущения в грудной клетке, интенсивное потоотделение по ночам.
К счастью, на планете в последние два года в той или иной степени соблюдался масочный режим, из-за чего распространение вируса туберкулёза резко замедлилось. Но с другой стороны, многие ресурсы медиков были направлены исключительно на борьбу с коронавирусом, из-за чего снизилось количество профилактических осмотров, с помощью которых выявляют туберкулёзных больных. Именно поэтому даже в Минздраве ждут резкого увеличения числа таких пациентов в нашей стране. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксана Гизингер
Здоровье
доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии медицинского института РУДН
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