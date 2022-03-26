Лазерная эпиляция: да или нет? Мнение гинеколога

Врач гинеколог Ольга Дегелева рассказала, насколько на самом деле безопасна лазерная эпиляция.



Эксперт отмечает, что с научной точки зрения этот вопрос еще до конца не изучен. Четкого и однозначного ответа на вопрос о безопасности лазерной эпиляции нет, исследователи расходятся во мнениях. Но побочные эффекты никто не отрицает.





«Во время процедуры эпиляции лазер излучает свет, который поглощается пигментом (меланином) в волосах. Световая энергия преобразуется в тепло, которое повреждает трубчатые мешочки внутри кожи (волосяные фолликулы), которые производят волосы. Это повреждение замедляет или задерживает рост волос в будущем», — поясняет специалист.



Успех лазерной эпиляции во многом зависит от цвета волос и типа кожи. В идеале лазер должен воздействовать только на волосяной фолликул, не повреждая кожу. Риск того, что кожа пострадает, выше, когда цвет волос и цвет кожи несколько отличаются между собой.



Возможные побочные эффекты во многом зависят от типа кожи и соблюдения определенного режима до и после процедуры. Наиболее часто после лазерной эпиляции встречаются такие симптомы:

раздражение и покраснение кожи, отек. Как правило, они исчезают в течение нескольких часов,

изменение пигмента. Иногда пораженная кожа затемняется или становится светлее,

образование пузырей и корок (случается крайне редко, но такое возможно).

Эксперт отмечает, что крайне редко, но все-таки случается обратный от ожидаемого побочный эффект: волосы вокруг обработанных лазером участков начинают расти еще более усиленно.