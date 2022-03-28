«Мужской гормон» тестостерон: врач рассказал, зачем он нужен женщинам

«Тестостерон отвечает не только за сексуальное влечение. Это гормон социального благополучия, наслаждения жизнью. От него также зависят функции жиросжигания, крепкие кости и красивый мышечный скелет. Тестостерон нужен женщинам, так же, как эстроген — мужчинам! Дефицит тестостерона у женщин чреват такими же проблемами, как и у мужчин: сниженным либидо, депрессией, снижением мышечной массы, постоянной усталостью, бесплодием», — говорит доктор.

Многие ошибочно считают, что тестостерон — это исключительно мужской половой гормон. На самом деле, это не так. Женский организм в нем также нуждается для полноценного функционирования.Определить дефицит тестостерона можно по таким симптомам: появление лишнего жира в области живота и рук, остеопороз, отсутствие мотивации делать что-либо, сложность с выполнением физических упражнений, сухость и истончение кожи, низкое либидо, постоянная усталость, разбитость, депрессивное состояние.Если вы заметили за собой несколько из перечисленных симптомов, скорее всего, есть повод сходить к врачу и сдать анализ. Норма для мужчин — 12 нмоль/л и более. Для женщин — от 0,6 до 4 нмоль/л.Чтобы повысить уровень тестостерона, необязательно прибегать к медикаментозным методам. Ешьте продукты, богатые цинком (печень, рыба, птица, орехи). Добавьте в меню больше полезных жиров, они являются источником холестерина, из которого образуются половые гормоны. Отличный источник жиров — рыба (лосось, тунец, форель).Контролируйте уровень витамина Д, от него напрямую зависит баланс тестостерона. Они даже схожи между собой своими свойствами.Спите не менее 6-8 часов в сутки. Не ленитесь ходить в спортзал и выполнять силовые тренировки. Время от времени устраивайте чек-ап организма и контролируйте гормональный фон.