Эндокринолог объяснила, как тестостерон влияет на женский организм
Врач-эндокринолог Наталья Либеранская рассказала, какое влияние тестостерон оказывает на организм женщины и как определить его дефицит.
Многие ошибочно полагают, что тестостерон — это исключительно мужской гормон, и женщинам он не просто не нужен, а даже противопоказан. Существует даже мнение, что этот гормон вызывает избыточный рост волос на лице и теле, угревые высыпания… Это мнение ошибочное.
«На самом деле в организме женщины концентрация тестостеронов в несколько раз выше, чем эстрогенов. Рецепторы к тестостерону представлены во всех органах и тканях женского организма. Соответственно, дефицит будет оказывать влияние на весь организм», — поясняет специалист.
По каким признакам можно заподозрить дефицит тестостерона? Один из главных — снижение сексуальной функции и либидо. Также могут присутствовать слабость, усталость, раздражительность.
Поскольку тестостерон является главным сжигателем жира, при нехватке первого часто имеем дело с абдоминальным ожирением, увеличением окружности талии (норма для женщин — не более 80 см).
При этом качество и объемы мышц снижаются, появляются провисания кожи в районе трицепса, спины, появляются складки над локтями, опускаются уголки рта, образуютсяносогубные складки.
Конечно, страдает репродуктивная система, сокращается фолликулярный запас яичников, созревание яйцеклеток происходит медленнее, что чревато бесплодием.
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог, терапевт
Оставить комментарий