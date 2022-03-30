Эндокринолог объяснила, как тестостерон влияет на женский организм

«На самом деле в организме женщины концентрация тестостеронов в несколько раз выше, чем эстрогенов. Рецепторы к тестостерону представлены во всех органах и тканях женского организма. Соответственно, дефицит будет оказывать влияние на весь организм», — поясняет специалист.

Многие ошибочно полагают, что тестостерон — это исключительно мужской гормон, и женщинам он не просто не нужен, а даже противопоказан. Существует даже мнение, что этот гормон вызывает избыточный рост волос на лице и теле, угревые высыпания… Это мнение ошибочное.По каким признакам можно заподозрить дефицит тестостерона? Один из главных — снижение сексуальной функции и либидо. Также могут присутствовать слабость, усталость, раздражительность.Поскольку тестостерон является главным сжигателем жира, при нехватке первого часто имеем дело с абдоминальным ожирением, увеличением окружности талии (норма для женщин — не более 80 см).При этом качество и объемы мышц снижаются, появляются провисания кожи в районе трицепса, спины, появляются складки над локтями, опускаются уголки рта, образуютсяносогубные складки.Конечно, страдает репродуктивная система, сокращается фолликулярный запас яичников, созревание яйцеклеток происходит медленнее, что чревато бесплодием.