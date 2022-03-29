Тёплый летний вечер опасен для мужского здоровья
Что может быть приятнее летнего теплого вечера, когда можно посидеть где-нибудь на улице, наслаждаясь свежим воздухом и пением птиц в лесу? Но исследование показало, что мужчины после 60 чаще рискуют умереть от инфаркта и инсульта именно в такие вечера и ночи.
Повышение средней ночной температуры всего на 1° в июне и июле увеличивает на 5% количество смертей от инсультов и инфарктов среди мужчин старше 60 лет. К такому выводу пришли учёные из Офиса национальной статистики Великобритании. Их данные показывают, что мужчины после 60 имеют повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в тёплые летние вечера, особенно в том случае, если они ещё и душные. В исследовании проанализировали более 40 000 смертей в Великобритании за период в 15 лет. Было установлено, что этот риск по какой-то причине затрагивает только мужчин в возрасте от 60 до 65, но не женщин.
Исследователи полагают, что их выводы звучат очень тревожно на фоне глобального потепления, поскольку летние ночи становятся всё жарче. Вообще жаркая погода - известный фактор риска для здоровья сердца, особенно у тех, кто уже имеет какие-либо сердечно-сосудистые патологии. Это связано с тем, что сердечная мышца должна особенно усиленно трудиться для поддержания температуры, что влияет на артериальное давление. А, впрочем, в холодную погоду организм трудится ничуть не меньше для того, чтобы согреться, и в этом случае тоже возможны самые разные осложнения.
Эксперты приветствовали итоги этого исследования, подчеркивающего опасность тёплой погоды для людей с болезнями сердца и сосудов. Информация по смертности собиралась с июня по июль в 2001 и 2015 годах, что также позволило проследить за динамикой роста средних летних температур за 15 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Здоровье
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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