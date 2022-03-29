Выход из зоны комфорта полезен для мотивации
Учёные из Университета Чикаго доказали, что выход из так называемой зоны комфорта усиливает мотивацию и личностный рост человека. А таким выходом может быть публичное выступление и другие мероприятия, к которым человек не привык.
Развитие такого навыка, как публичные выступления, вызывающего у некоторых людей волны панического страха, является не слишком приятным и лёгким занятием. Однако исследование показывает, что если мы всё-таки сможем преодолеть страх публичных выступлений, то этот самый выход из зоны комфорта будет способствовать укреплению мотивации и личностному росту. Отсутствие боязни перед психологическим дискомфортом мотивирует, потому что люди одолевают эти некомфортные ощущения и делают его комфортными, что способствует достижению цели.
Авторы исследования отмечают, что психологический дискомфорт для многих из нас - это признак того, что нам необходимо прекратить преследовать собственные цели в жизни, поскольку это слишком неприятно. Но дискомфорт, который мы испытываем по мере движения, на самом деле, свидетельствует о том, что мы добиваемся прогресса. И можно использовать эти неприятные ощущения для повышения мотивации к достижению собственных целей. Таковы итоги экспериментов с участием более 550 учеников десятков разных классов.
Авторы эксперимента предлагали учащимся определять дискомфорт в качестве своей цели, призывая их ощущать себя неловко и некомфортно во время выполнения тех или иных упражнений. В другой группе они были сосредоточены на обычных упражнениях и импровизациях. Именно в первой группе, где учащихся обучали поиску дискомфорта, их собственные настойчивость и склонность к риску усиливались. А это позволяло добиться гораздо большего прогресса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Чикаго
Здоровье
частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 году.
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