Врач рассказал, в каких случаях надо удалять гланды

Доктор Евгений Ковалевский рассказал, когда стоит избавиться от миндалин, а когда лучше воздержаться от операции.







Миндалины — один из барьеров нашей иммунной системы, расположенный в лимфатической зоне шеи. По сути, это первый «шлагбаум» на входе при контактах с внешней средой.





«В организме все едино, вся система стремится к балансу. Убрав один винтик, следует закономерная реакция с изменением всей биохимии. Но организм все равно будет пытаться до последнего выживать и балансировать», — говорит специалист.





Показанием для удаления миндалин является рецидивирующий тонзиллофарингит. Это значит, как минимум, семь ангин за год или пять ангин в год за последние два года. Причем ангина — это не просто боль где-то там в горле со слов пациента.





Это набор вполне конкретных критериев: температура тела выше 38,3, шейная лимфаденопатия, налет на миндалинах, положительный стрептотест или посев, поражение органов-мишеней (сердце, суставы, почки).





Также показанием могут быть большие по размеру миндалины, которые мешают нормальному дыханию и являются причиной обструктивного апноэ во сне (удушье).





Серьезный симптом, который подталкивает к удалению — гнойное воспаление клетчатки около миндалины. Если в роду были случаи стрептококкового тонзиллита, растет вероятность предрасположенности в поколении.





Пробки в миндалинах, частая боль в горле, повышение С-реактивного белка и ревмофактора в анализе крови, неприятный запах изо рта не являются показаниями для удаления миндалин.





Недавние исследования подтвердили: в краткосрочной перспективе после удаления миндалин и аденоидов у детей иммунный индекс может немного снизиться. Однако это снижение не имеет клинического значения. Со временем иммунный индекс придет в норму.