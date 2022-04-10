Нужно ли удалять гланды, если в миндалинах появились пробки?

«По международным критериям, необходимо считать число ангин за последние три года. Критичный показатель — не менее трех ангин в год за три года наблюдения или пять ангин в год за два года наблюдения. В этих случаях удаление миндалин принесет пользу пациенту, ангин будет меньше», — говорит специалист.

Небные миндалины, являясь органами иммунной системы, играют важную роль в нашем организме.⠀Удаление гланд — это всегда серьезное вмешательство, поэтому для такой операции нужны очень веские основания.А вот пробки в миндалинах основанием для их удаления не являются. Бороться с ними можно другими способами, один из которых — тщательный постоянный уход за полостью рта.Кроме элементарных процедур чистки ротовой полости и полоскания, можно время от времени проводить домашнее промывание миндалин с помощью специального устройства. Подобрать подходящее поможет ваш лечащий врач, он же проведет инструктаж и покажет, как правильно это сделать.Также специалист советует вести дневник питания и исключать из рациона продукты-провокаторы, в первую очередь, это касается продуктов, содержащих быстрые углеводы.