Развитие речи у младенцев можно увидеть по активности мозга
Исследователи из Университета Хельсинки установили, что уровень активности мозга уже в младенческом возрасте отражает созревания процесса обработки речи. А значит, представляет собой ценный диагностический инструмент.
Способности понимать и обрабатывать речь играют основную роль в развитии языковых навыков ребёнка, они активно развиваются и достигают зрелости в первые годы жизни. Наследственный риск такого расстройства чтения, как дислексия, оказывает влияние на развитие этих способностей уже в младенчестве. Ученые из Финляндии выяснили, что электроэнцефалограмма, оценивающая активность мозга на такие раздражители, как внешние звуки, даёт возможность изучать слуховые способности младенца, и это имеет большое значение для развития речи. Причём ЭЭГ можно делать уже на самом первом этапе жизни. Для интерпретации результатов необходимо понять, какие слуховые функции они отражают.
В ходе исследования его авторы изучали развитие речи на финском языке и те реакции мозга, которые вызываются её изменениями у маленьких детей с момента рождения и до достижения двух с половиной лет. Число малышей составило около 200, и это можно считать довольно большой выборкой даже в глобальном масштабе, если учесть, что количество предыдущих исследований по этой теме немногочисленно.
Исследование показало, что риск наследственный дислексии наблюдался при нейронном распознавание звуков речи, особенно связанном с длительностью звука и изменениями в гласных буквах. Его можно было зафиксировать уже при рождении, в 6 месяцев и в два с половиной года. Это исследование имеет большое прикладное значение для ранней диагностики дислексии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Хельсинки
Здоровье
старейший и крупнейший университет в Финляндии. В университете обучается около 38 тыс. студентов
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