Высокий холестерин: бета-блокаторы связаны со значительным снижением "хорошего холестерина"
Высокий уровень холестерина связан с наличием в крови молекул жира, которые прикрепляются к стенкам артерий и со временем затвердевают. Насыщенные жиры являются печально известной причиной этого состояния, но другие лекарства также могут негативно взаимодействовать с холестерином. Бета-блокаторы, группа лекарств, направленных на снижение показателей артериального давления, могут значительно снизить уровень холестерина ЛПВП.
При этом может повышаться уровень вредных липидов.
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и липопротеины низкой плотности (ЛПНП), известные как «хороший» и «плохой» холестерин соответственно, неразрывно связаны между собой.
Последний напрямую связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что он препятствует здоровью сосудов, набивая сосудистые стенки. Однако роль холестерина ЛПВП заключается в удалении плохого холестерина из организма путем поглощения модулей и переноса их обратно в печень. Затем печень вымывает вредные липиды из организма.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более высокие уровни холестерина ЛПВП связаны с более низким риском сердечных заболеваний и инсульта.
Некоторые лекарства, такие как статины, положительно связаны с более низким уровнем холестерина ЛПНП в крови. Однако другие препараты, направленные на снижение артериального давления, могут повышать уровень вредных липидов.
«Бета-блокаторы — это лекарства, которые обычно назначают для лечения высокого кровяного давления. Хотя они обычно используются для лечения различных форм сердечных заболеваний, бета-блокаторы могут значительно снизить уровень ЛПВП».
Эти препараты широко используются при лечении стенокардии, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии, сердечного приступа и высокого кровяного давления.
Но, несмотря на опасения по поводу их влияния на уровень холестерина, ученые подчеркивают, что преимущества бета-блокаторов намного перевешивают риски.
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