Высокий холестерин: бета-блокаторы связаны со значительным снижением "хорошего холестерина"

«Бета-блокаторы — это лекарства, которые обычно назначают для лечения высокого кровяного давления. Хотя они обычно используются для лечения различных форм сердечных заболеваний, бета-блокаторы могут значительно снизить уровень ЛПВП».

При этом может повышаться уровень вредных липидов.Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и липопротеины низкой плотности (ЛПНП), известные как «хороший» и «плохой» холестерин соответственно, неразрывно связаны между собой.Последний напрямуюОднако роль холестерина ЛПВП заключается в удалении плохого холестерина из организма путем поглощения модулей и переноса их обратно в печень. Затем печень вымывает вредные липиды из организма.По даннымболее высокие уровни холестерина ЛПВП связаны с более низким риском сердечных заболеваний и инсульта.Некоторые лекарства, такие как статины, положительно связаны с более низким уровнем холестерина ЛПНП в крови. Однако другие препараты, направленные на снижение артериального давления, могут повышать уровень вредных липидов.Эти препараты широко используются при лечении стенокардии, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии, сердечного приступа и высокого кровяного давления.Но, несмотря на опасения по поводу их влияния на уровень холестерина, ученые подчеркивают, что преимущества бета-блокаторов намного перевешивают риски.Ранее Медикфорум писал о пользе имбиря.