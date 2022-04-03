Высокий холестерин: бета-блокаторы связаны со значительным снижением "хорошего холестерина"

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Высокий холестерин: бета-блокаторы связаны со значительным снижением "хорошего холестерина"

Высокий уровень холестерина связан с наличием в крови молекул жира, которые прикрепляются к стенкам артерий и со временем затвердевают. Насыщенные жиры являются печально известной причиной этого состояния, но другие лекарства также могут негативно взаимодействовать с холестерином. Бета-блокаторы, группа лекарств, направленных на снижение показателей артериального давления, могут значительно снизить уровень холестерина ЛПВП. 

При этом может повышаться уровень вредных липидов.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и липопротеины низкой плотности (ЛПНП), известные как «хороший» и «плохой» холестерин соответственно, неразрывно связаны между собой.

Последний напрямую связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что он препятствует здоровью сосудов, набивая сосудистые стенки. Однако роль холестерина ЛПВП заключается в удалении плохого холестерина из организма путем поглощения модулей и переноса их обратно в печень. Затем печень вымывает вредные липиды из организма.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более высокие уровни холестерина ЛПВП связаны с более низким риском сердечных заболеваний и инсульта.

Некоторые лекарства, такие как статины, положительно связаны с более низким уровнем холестерина ЛПНП в крови. Однако другие препараты, направленные на снижение артериального давления, могут повышать уровень вредных липидов.

«Бета-блокаторы — это лекарства, которые обычно назначают для лечения высокого кровяного давления. Хотя они обычно используются для лечения различных форм сердечных заболеваний, бета-блокаторы могут значительно снизить уровень ЛПВП».

Эти препараты широко используются при лечении стенокардии, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии, сердечного приступа и высокого кровяного давления.
Но, несмотря на опасения по поводу их влияния на уровень холестерина, ученые подчеркивают, что преимущества бета-блокаторов намного перевешивают риски.

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Теги : повышенный холестерин, Бета-блокаторы, советы специалистов