«Вкусный и полезный»: имбирь может сделать ваше сердце здоровым

«Имбирь — это гораздо больше, чем приправа — его лечебные свойства ценились и использовались на протяжении веков».

«Антиоксиданты, содержащиеся в имбире, могут уменьшить образование бляшек в артериях, вызванное высоким уровнем холестерина. Это может предотвратить образование тромбов в кровеносных сосудах сердца и снизить факторы риска сердечных заболеваний».

"Есть много исследований, которые подтверждают утверждения о том, что имбирь действительно эффективен для поддержания и лечения высокого кровяного давления".