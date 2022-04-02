«Вкусный и полезный»: имбирь может сделать ваше сердце здоровым
Как имбирь может защитить ваше сердце? Ответ заключается в снижении двух самых известных виновников сердечных заболеваний — высокого кровяного давления и высокого уровня холестерина.
От здоровых жиров до фруктов и овощей, вы можете снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний с помощью разнообразной пищи. И имбирь также делает сокращение.
Ученый-фармацевт Кай Али сказал:
«Имбирь — это гораздо больше, чем приправа — его лечебные свойства ценились и использовались на протяжении веков».Обладая острым вкусом со сладким оттенком, желтоватая трава богата питательными веществами и антиоксидантами. Когда дело доходит до снижения риска сердечных заболеваний, имбирь способен снизить уровень холестерина.
Эксперт в области здравоохранения Майя Кадир добавила:
«Антиоксиданты, содержащиеся в имбире, могут уменьшить образование бляшек в артериях, вызванное высоким уровнем холестерина. Это может предотвратить образование тромбов в кровеносных сосудах сердца и снизить факторы риска сердечных заболеваний».
Высокий уровень холестерина считается одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому контроль уровня холестерина также может помочь предотвратить сердечные заболевания. Более того, имбирь также может помочь при высоком кровяном давлении — еще одном известном факторе риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Высокое кровяное давление может в конечном итоге повредить ваши артерии, снизив их эластичность, что затем уменьшит приток крови и кислорода к вашему сердцу — рецепт для сердечных заболеваний. Имбирь способен улучшить кровообращение и расслабить мышцы, окружающие кровеносные сосуды. Этот механизм может помочь снизить общее кровяное давление по всему телу.
"Есть много исследований, которые подтверждают утверждения о том, что имбирь действительно эффективен для поддержания и лечения высокого кровяного давления".
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Кай Али
Здоровье
Ученый, врач-фармацевт из Великобритании.
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