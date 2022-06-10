Высокий холестерин: алкогольный напиток «значительно» снижает уровень плохого холестерина

«Ресвератрол может помочь предотвратить повреждение кровеносных сосудов, снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и предотвратить образование тромбов», - говорит диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум. - Исследователи экспериментировали с использованием низких доз ресвератрола у 40 пациентов с ишемической болезнью. Авторы заметили, что прием ресвератрола показал значительно сниженный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности».

"Алкоголь может повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП на 5-15 процентов, как показали исследования. Красное вино особенно полезно, потому что содержащиеся в нем полифенольные антиоксиданты могут также снижать уровень ЛПНП".