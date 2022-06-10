Высокий холестерин: алкогольный напиток «значительно» снижает уровень плохого холестерина
Высокий уровень холестерина диагностируется при слишком большом количестве липидов, циркулирующих в кровотоке. Со временем они постепенно накапливаются на внутренней оболочке артерий, в результате чего стенки сужаются и затвердевают. В то время как алкоголь является хорошо известным фактором ухудшения сердечно-сосудистой системы, один тип напитка может фактически обеспечить защиту, снижая уровень холестерина ЛПНП.
Холестерин переносится двумя разными типами белков - липопротеинов низкой плотности и липопротеинов высокой плотности.
Последний называют «плохим» холестерином, потому что он способствует прокладке стенок артерий. Первый, с другой стороны, помогает избавиться от него.
Взаимосвязь между алкоголем и холестерином является предметом горячих споров, но есть свидетельства того, что некоторым людям с высоким уровнем холестерина полезно пить умеренное количество красного вина.
Частично это связано с тем, что красное вино содержит более высокий уровень натурального растительного химического вещества ресвератрола, который защищает стенки артерий от повреждений.
«Ресвератрол может помочь предотвратить повреждение кровеносных сосудов, снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и предотвратить образование тромбов», - говорит диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум. - Исследователи экспериментировали с использованием низких доз ресвератрола у 40 пациентов с ишемической болезнью. Авторы заметили, что прием ресвератрола показал значительно сниженный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности».
Некоторые виды алкоголя повышают уровень холестерина ЛПВП, тем самым снижая «плохой» уровень. Однако красное вино предположительно является наиболее полезным из-за содержащихся в нем полифенольных антиоксидантов.
"Алкоголь может повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП на 5-15 процентов, как показали исследования. Красное вино особенно полезно, потому что содержащиеся в нем полифенольные антиоксиданты могут также снижать уровень ЛПНП".
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