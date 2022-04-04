Онкология: женщины с эндометриозом имеют в 2,6 раза больший риск развития рака яичников

«Согласно новому исследованию Университета Квинсленда, женщины, у которых есть гены, предрасполагающие к эндометриозу, также более склонны к развитию специфических злокачественных новообразований яичников», — пояснил Чаттерджинис.

Что такое эндометриоз?

«У женщин с обширным эндометриозом он может поражать мочевой пузырь, кишечник, окружающие нервные пучки и отдаленные части тела, такие как пупок и слизистую оболочку легких», — добавил г-н Чаттерджинис.





«Чрезмерное кровотечение во время или между менструациями также распространено», — уточнил г-н Чаттерджинис. «Кроме того, у женщин впервые диагностируют эндометриоз, когда они пытаются забеременеть, поскольку бесплодие является распространенным симптомом этого состояния».

Усталость

Тошнота

вздутие живота

Диарея

Запор

Кровь в моче

Кровь из прямой кишки

Боль в бедре

Боль в ноге

«Редкие признаки эндометриоза могут включать боль в груди и затрудненное дыхание, а также кровотечение из пупка и носа во время менструального цикла», — сказал Чаттерджинис.