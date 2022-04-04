Онкология: женщины с эндометриозом имеют в 2,6 раза больший риск развития рака яичников
Генетическая предрасположенность к эндометриозу — состоянию, при котором ткани, подобные тем, что находятся в матке, растут в других частях тела — может повышать риск рака яичников у женщин. Об условиях говорит Джаянта Чаттерджинис, консультант-гинеколог-онколог.
«Согласно новому исследованию Университета Квинсленда, женщины, у которых есть гены, предрасполагающие к эндометриозу, также более склонны к развитию специфических злокачественных новообразований яичников», — пояснил Чаттерджинис.
Исследование показало, что у женщин, у которых есть генетический фактор риска, связанный с эндометриозом, вероятность развития рака яичников в течение жизни увеличивается в 2,6 раза.
Что такое эндометриоз?
Ткань, подобная той, что находится в матке, развивается вне матки, обычно поражая матку, яичники, фаллопиевы трубы и ткани таза.
«У женщин с обширным эндометриозом он может поражать мочевой пузырь, кишечник, окружающие нервные пучки и отдаленные части тела, такие как пупок и слизистую оболочку легких», — добавил г-н Чаттерджинис.Длительное состояние может привести к болезненным менструациям, когда спазмы в области таза могут начаться за несколько дней до менструального цикла и могут продолжаться до нескольких дней после него.
«Чрезмерное кровотечение во время или между менструациями также распространено», — уточнил г-н Чаттерджинис. «Кроме того, у женщин впервые диагностируют эндометриоз, когда они пытаются забеременеть, поскольку бесплодие является распространенным симптомом этого состояния».
Менее очевидные симптомы, на которые указывает медицинский работник, включают:
- Усталость
- Тошнота
- вздутие живота
- Диарея
- Запор
- Кровь в моче
- Кровь из прямой кишки
- Боль в бедре
- Боль в ноге
«Редкие признаки эндометриоза могут включать боль в груди и затрудненное дыхание, а также кровотечение из пупка и носа во время менструального цикла», — сказал Чаттерджинис.
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Джаянта Чаттерджинис
Здоровье
Старший консультант-гинеколог-онкологов Королевской больнице графства Суррей NHS Foundation Trust (Гилфорд)
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