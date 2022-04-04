Помогут ли таблетки от аллергии взять в семью собаку

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Помогут ли таблетки от аллергии взять в семью собаку

К британскому врачу Элли Кэннон обратилась с вопросом женщина, мечтающая завести собаку. У её мужа «аллергия на собачью шерсть», и она надеется, что приём специальных таблеток поможет воплотить желаемое. 
 
Появление в семье собаки - это большое и радостное событие, которое положительно отражается на психике всех членов семьи, если они конечно любят животных. Однако необходимо серьёзно задуматься о том, стоит ли вам брать в дом собаку или кошку, если вы страдаете от аллергии. Специальных гипоаллергенных собак не существует, поскольку сама аллергическая реакция вырабатывается не на шерсть, как об этом ошибочно думают многие, а на кожное сало, выделяемая собаками и кошками. Следовательно, какой был шерстяной покров не был у собаки, аллергии вам не избежать, если вы от неё уже страдаете. 
 
Конечно, можно ежедневно принимать специальные таблетки для того чтобы длительное время подавлять аллергию и тем самым спокойно сосуществовать с домашними любимцами. И это порой делают жертвы поллиноза, которые в течение всего сезона цветения растений вынуждены пить антигистамины. У этих таблеток обычно не очень много побочных эффектов, их могут принимать даже дети. 
 
Однако стоит учитывать, что аллергия бывает разной, и у кого-то она проявляется кашлем или насморком, а у кого-то может дойти до анафилактического шока, представляющего смертельную опасность. Очень сложно представить, какова будет реакция мужчины на домашнего питомца, и лучше вспомнить, как он обычно реагировал на собак, если посещал дома, где они обитали. Если проявления аллергии незначительны, он вполне может обойтись таблетками. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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