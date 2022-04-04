Помогут ли таблетки от аллергии взять в семью собаку
К британскому врачу Элли Кэннон обратилась с вопросом женщина, мечтающая завести собаку. У её мужа «аллергия на собачью шерсть», и она надеется, что приём специальных таблеток поможет воплотить желаемое.
Появление в семье собаки - это большое и радостное событие, которое положительно отражается на психике всех членов семьи, если они конечно любят животных. Однако необходимо серьёзно задуматься о том, стоит ли вам брать в дом собаку или кошку, если вы страдаете от аллергии. Специальных гипоаллергенных собак не существует, поскольку сама аллергическая реакция вырабатывается не на шерсть, как об этом ошибочно думают многие, а на кожное сало, выделяемая собаками и кошками. Следовательно, какой был шерстяной покров не был у собаки, аллергии вам не избежать, если вы от неё уже страдаете.
Конечно, можно ежедневно принимать специальные таблетки для того чтобы длительное время подавлять аллергию и тем самым спокойно сосуществовать с домашними любимцами. И это порой делают жертвы поллиноза, которые в течение всего сезона цветения растений вынуждены пить антигистамины. У этих таблеток обычно не очень много побочных эффектов, их могут принимать даже дети.
Однако стоит учитывать, что аллергия бывает разной, и у кого-то она проявляется кашлем или насморком, а у кого-то может дойти до анафилактического шока, представляющего смертельную опасность. Очень сложно представить, какова будет реакция мужчины на домашнего питомца, и лучше вспомнить, как он обычно реагировал на собак, если посещал дома, где они обитали. Если проявления аллергии незначительны, он вполне может обойтись таблетками. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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