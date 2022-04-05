Ожирение из-за гормонов: врач объяснил, как узнать этот вид полноты
Для гормонального ожирения типичной картиной является концентрация отложений жира на определенных участках тела, констатирует эндокринолог Влад Щербаков.
Избыток жира и полнота не всегда вызываются перееданием или недостатком физических нагрузок – они могут наблюдаться даже у людей, следящих за питанием и старающихся придерживаться здорового образа жизни. Свою лепту в возникновение проблемы ожирения могут вносить гормоны, – об этом врач подробнее рассказал в своем интервью.
Щербаков объяснил, как узнать этот вид полноты, возникающей вследствие сбоев в работе гормональной системы организма. Специалист уточнил, что в таком случае жир начинает откладываться в верхней части корпуса.
«Гормональное ожирение проявляется образованием избыточной массы тела на отдельных участках фигуры – это отложение жира на руках и спине, а также на некоторых верхних участках туловища», - заметил медик.
По словам Щербакова, к возникновению данного типа полноты приводит чрезмерно активная выработка кортизола – гормона, производимого надпочечниками. Когда возникает этот гормональный дисбаланс, могут наблюдаться следующие неблагоприятные изменения с телом.
- Становится более массивной верхняя часть туловища.
- На животе, боках появляются растяжки.
- Набранный вес не уходит, несмотря на предпринимаемые попытки худеть.
- Аппетит становится повышенным, плохо поддается контролю.
- Повышается артериальное давление.
«Чтобы определить, почему жировые массы продолжают откладываться на верхней части тела, нужно обратиться к эндокринологу. Надпочечники вырабатывают порядка 40 видов гормонов, которые так или иначе влияют на вес человека», - предупредил эксперт.
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Влад Щербаков
Здоровье
врач-эндокринолог
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