Ожирение из-за гормонов: врач объяснил, как узнать этот вид полноты

«Гормональное ожирение проявляется образованием избыточной массы тела на отдельных участках фигуры – это отложение жира на руках и спине, а также на некоторых верхних участках туловища», - заметил медик.

Становится более массивной верхняя часть туловища.

На животе, боках появляются растяжки.

Набранный вес не уходит, несмотря на предпринимаемые попытки худеть.

Аппетит становится повышенным, плохо поддается контролю.

Повышается артериальное давление.

«Чтобы определить, почему жировые массы продолжают откладываться на верхней части тела, нужно обратиться к эндокринологу. Надпочечники вырабатывают порядка 40 видов гормонов, которые так или иначе влияют на вес человека», - предупредил эксперт.