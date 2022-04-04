Как снизить холестерин: 5 изменений в питания помогают в этом лучше всего
Корректировка стиля питания является одним из эффективных способов снизить высокий уровень холестерина.
Есть овес. Включение зернового овса в рацион может стать для вас таким изменением питания, которое не только поможет улучшить показатели холестерина, но и благоприятно скажется на способности организма поддерживать вес. Кроме того, употребление овса обеспечивает профилактику резистентности к инсулину. Данный продукт является источником сложных углеводов, которые способствуют длительному чувству сытости, снижают аппетит. В состав овса входит такой вид клетчатки как бета-глюкан – соединение, которое очень хорошо помогает удалять лишние липиды из тела.
Есть цельные продукты. Людям с высоким уровнем холестерина врачи рекомендуют делать упор на потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки – медленно усваиваясь, она тормозит всасывание холестерина в кровь из кишечника. Чтобы снизить повышенный холестерин в крови, необходимо изменить рацион таким образом, чтобы его основу составляли цельные зерна, неизмельченные фрукты и овощи с кожурой, орехи и семена.
Отказаться от добавленного сахара и обработанных продуктов. Такая еда лишена питательной ценности, то есть, не содержит в себе необходимых организму витаминов, минералов, белков. К тому же продукты, прошедшие обработку, или содержащие добавленный сахар, насыщены консервантами, искусственными подсластителями и многим другим, что может нанести вред здоровью – в первую очередь, сердцу.
Заменить десерты ягодами: Ежедневно съедая горстку ягод, можно снизить уровень вредного холестерина благодаря содержанию в них высоких доз витамина С и других антиоксидантов. Благодаря их действию снижается окислительный стресс, что защищает от воспаления, с которым тесно связан процесс заполнения кровеносных артерий и сосудов излишками холестерина.
Отказаться от трансжиров. Их потребление способствует повышению уровня как общего холестерина, так и «плохого» холестерина, усиливая подверженность человека сердечно-сосудистым заболеваниям. Источником трансжиров являются маргарин, конфеты, готовая выпечка и другие кондитерские изделия, в состав которых входит маргарин, а также жареные блюда.
Также для тех, кто хочет снизить холестерин, важно ограничивать потребление насыщенных жиров – они должны составлять порядка 10% дневного рациона (около 15-25граммов) и не более. Источником насыщенных жиров являются свинина, сало, говядина, сливочное масло, сыр, сливки, сметана, мороженое, цельное молоко.
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