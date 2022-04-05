Нужно ли относиться к ожирению, как к болезни
Исследования показывают, что имеющие ожирение после 50 лет люди страдают точно от таких же проблем, как лица старше 75 лет, лишнего веса не имеющие. Сегодня проблема ожирения является всё более актуальной, как и вопрос о том, нужно ли считать его следствием недостаточной силы воли или болезни.
Некоторые жертвы ожирения не могут похудеть, несмотря на прикладываемые усилия. Они винят себя в нехватке силы воли, но на самом деле, это неправильно. Значительное количество экспертов в области ожирения убеждены в том, что большие объемы лишнего веса - это не только результат неправильного образа жизни, но биологическое заболевание. Причём, имеющее отношение к мозгу. В обществе существует распространённая точка зрения на то, что люди становятся жертвами ожирения из-за того, что много едят. Однако последние исследования показывают, что ожирение может вызываться сбоем функционала нервов, контролирующих аппетит и голод.
Они находятся в гипоталамусе и других областях мозга, на которые нельзя влиять с помощью силы воли. Гипоталамус является ключевой зоной для контроля аппетита, выделения гормонов и регулирования температуры тела. Опять-таки, всё это невозможно контролировать за счёт силы воли. Нельзя себе внушить, что вы менее голодны, что вам не так холодно или не так жарко. Можно решить не есть, но вы всё равно будете при этом думать о еде весь день, поскольку неправильно функционирующие клетки в гипоталамусе требуют от вас принять пищу.
Это объясняет, почему слабый контроль аппетита не имеет отношение к личным качествам человека. Ощущение голода просто генерируется частью мозга, не поддающейся осознанному контролю. Это уже известно благодаря исследованиям на лабораторных крысах. Анатомия их гипоталамуса почти идентична человеческому, и учёные обнаружили, что если стимулировать определённые нервы, отвечающие за контроль аппетита, то крысы проявляют повышенное чувство голода, а если их блокировать, то они и вовсе перестают принимать пищу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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