Хроническая усталость? Эти 3 фрукта заряжают ваш организм энергией

"Всем, кто ранее прибегал к шоколаду, следует пересмотреть свое решение, так как он содержит много промышленного сахара. К счастью, есть три типа фруктов, которые обеспечивают организм большим количеством энергии. Содержит полезные витамины, минералы и, прежде всего, натуральную фруктозу", - говорит врач-диетолог Леметина Юлия специально для МедикФорум.

Хурма – полезный перекус между приемами пищи

Банан – настоящая энергетическая бомба

"Банан почти не содержит жиров. Благодаря крахмалу он по-прежнему обладает очень сытным эффектом и уменьшает тягу к еде".

Манго – низкокалорийно, много витаминов

"Еще один плюс: помимо более чем десяти различных витаминов, манго также содержит большое количество минералов".

Хороший сон - залог высокого уровня энергией

"Это может включать в себя отказ от просмотра телевизора за два часа до сна, принятие приятной теплой ванны, попрактикуйтесь в упражнениях по контролю дыхания, а затем уложитесь спать".

Многим людям знакомо желание сладкого перекуса между приемами пищи, который выводит их из полуденного спада и дает заряд энергии.Не всем нравится этот экзотический фрукт, но дать хурме шанс обязательно стоит. Он имеет естественную сладость, некоторые даже имеют легкий ванильный аромат.Это не случайно: хурма может содержать до 16 процентов сахара. Поэтому противники хурмы часто называют этот фрукт калорийной бомбой.Калорийна ли хурма или нет, она содержит много витаминов А, В и С, которые полезны для глаз и нервов и даже укрепляют иммунную систему. Экзотический фрукт также содержит важные минералы, такие как калий и фосфор.Большинство людей знают, что бананы являются настоящим стимулятором энергии благодаря содержанию сахара. Он имеет почти 100 калорий на штуку и состоит в основном из воды и углеводов.Что в этом хорошего?Имея всего 60 калорий на штуку, манго выигрывает гонку калорий. Он на 80 процентов состоит из воды и поэтому невероятно сытный.Хорошие привычки сна или «гигиена сна» так же важны, как гигиена зубов или любой другой вид ухода за собой; вы должны быть методичными и структурированными.Это затем формирует хорошие привычки и, следовательно, хорошую гигиену. Стройте и структурируйте свой сон как с точки зрения избегания дневного сна, так и с точки зрения планирования и соблюдения режима перед сном ночью.Этот порядок и рутина, однажды установленные и постоянно распознаваемые мозгом, улучшат ваш сон и позволят вашему мозгу распознать, что пришло «время для сна».Ранее МедикФорум писал о пользе яиц для здоровья и похудения.

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