Врач Мухина: виноград провоцирует проблемы со здоровьем у людей после 60 лет

«Диабетикам эта ягода противопоказана и считается даже опасной. Многие пожилые люди страдают от инсулинорезистентности или сахарного диабета, поэтому им лучше не употреблять виноград», - поделилась врач-диетолог Мухина с «Москвой 24».

«Продукты, богатые этим элементом, при почечной недостаточности употреблять нельзя», – подчеркнула эксперт.

Врач Мухина рассказала в интервью, что пристрастие к винограду может негативно сказаться на работе пожилого организма. Говоря о том, что виноград провоцирует проблемы со здоровьем у людей после 60 лет, она отметила: этому растительному продукту присущ высокий гликемический индекс, то есть, после его употребления может сразу сильно повыситься уровень сахара в крови.Медик добавила, что при имеющейся чувствительности организма к компонентам винограда его поедание может привести к обострению гастрита, язвенных поражений ЖКТ. В частности, после его употребления начинает интенсивнее выделяться желудочный сок.Если имеется почечная недостаточность, есть виноград тоже нельзя. Данное противопоказание связано с высоким содержанием калия в его ягодах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях организму вредит употребление сельди.

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