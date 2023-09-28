Гастроэнтеролог Харитонов питание всухомятку не вызывает гастрита

«В слизистой оболочке желудка нет нервных окончаний, воспринимающих боль. Никакая еда «разъесть» или поцарапать слизистую не может. На это способен этанол в крепких алкогольных напитках или, например, уксусная эссенция», - поделился врач с kp.ru.

Гастроэнтеролог Харитонов сообщил о том, что многие люди доверяют ошибочному мнению по поводу вреда или пользы каких-то продуктов. Также он заметил, что некоторые популярные теории о питании являются в сущности мифом. Одним из таких мифов он назвал представление о том, что некие продукты способны травмировать изнутри нежные стенки пищеварительного тракта.Андрей Харитонов добавил, что еще одним мифом он считает мнение о вреде питания всухомятку. На самом деле, уточнил медик, такая еда не ведет к гастриту (как часто утверждается), да и в целом не создает проблем для пищеварительной системы. При ее употреблении может возникнуть ощущение, что не хватает слюны. В этом случае достаточно выпить воды, серьезной угрозы этот дискомфорт не представляет.Что касается неприятного ощущения тяжести и другого недомогания в животе после еды, то гастроэнтеролог отметил: это во многих случаях указывает не на гастрит, а на имеющуюся у человека функциональную диспепсию, которая характеризуется повышенной чувствительностью желудочных нервов к разным факторам питания. Помимо этого, Харитонов скептически оценил мнение о способности глютена провоцировать в организме воспалительные процессы. Чувствительностью к этому пищевому компоненту обладает лишь крайне небольшая часть людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к виноград провоцирует проблемы со здоровьем у людей после 60 лет.

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