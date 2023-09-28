Гастроэнтеролог Харитонов питание всухомятку не вызывает гастрита
Врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов указал на мифы, связанные с питанием.
Гастроэнтеролог Харитонов сообщил о том, что многие люди доверяют ошибочному мнению по поводу вреда или пользы каких-то продуктов. Также он заметил, что некоторые популярные теории о питании являются в сущности мифом. Одним из таких мифов он назвал представление о том, что некие продукты способны травмировать изнутри нежные стенки пищеварительного тракта.
«В слизистой оболочке желудка нет нервных окончаний, воспринимающих боль. Никакая еда «разъесть» или поцарапать слизистую не может. На это способен этанол в крепких алкогольных напитках или, например, уксусная эссенция», - поделился врач с kp.ru.
Андрей Харитонов добавил, что еще одним мифом он считает мнение о вреде питания всухомятку. На самом деле, уточнил медик, такая еда не ведет к гастриту (как часто утверждается), да и в целом не создает проблем для пищеварительной системы. При ее употреблении может возникнуть ощущение, что не хватает слюны. В этом случае достаточно выпить воды, серьезной угрозы этот дискомфорт не представляет.
Что касается неприятного ощущения тяжести и другого недомогания в животе после еды, то гастроэнтеролог отметил: это во многих случаях указывает не на гастрит, а на имеющуюся у человека функциональную диспепсию, которая характеризуется повышенной чувствительностью желудочных нервов к разным факторам питания. Помимо этого, Харитонов скептически оценил мнение о способности глютена провоцировать в организме воспалительные процессы. Чувствительностью к этому пищевому компоненту обладает лишь крайне небольшая часть людей.
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Андрей Харитонов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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