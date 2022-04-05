8 признаков, которые свидетельствуют о дефиците Омега-3

«Как тело сигнализирует о нехватке Омега-3? Один из частых симптомов — сухость и чувствительность кожи, а также акне. Жиры омега-3 улучшают целостность кожных барьеров, предотвращая потерю влаги и защищая ее от раздражителей, которые могут привести к распространенным проблемам», — пояснила эксперт.

Полиненасыщенные жирные кислоты, к которым и относится Омега-3, необходимы для защиты клеток и внутренних органов от разрушения.О нехватке ПНЖК можно судить и по ухудшению качества волос, в первую очередь в этом случае меняется их структура: целостность, пористость, плотность. Ногти реагируют так же — начинают ломаться.Если вам постоянно хочется пить, это тоже один из признаков возможного дефицита. Болезненные ощущения в суставах, мышцах; медленное заживление ран и ссадин, чувство постоянной усталости и сниженная работоспособность также являются косвенными признаками.Из-за нехватки омега-3 постепенно слабеют защитные функции организма, как результат, начинают беспокоить частые простуды. Опасность в том, что если другие ненасыщенные жирные кислоты организм способен продуцировать самостоятельно, то нехватку омега-3 необходимо восполнять извне — из пищи или добавок. Богатым содержанием этого нутриента отличаются все морепродукты.