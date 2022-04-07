Действительно ли льняная мука полезна для кишечника? Ответ гастроэнтеролога
Врач гепатолог-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о пользе и вреде льняной муки для кишечника и для организма в целом.
В последнее время вошло в моду употреблять в пищу семена льна или муку из них для нормализации стула и профилактики запоров. Но так ли на самом деле полезен этот продукт?
«Что такое льняная мука? Чаще — пищевой продукт, реже — БАД. Если это БАД, то обычно он обещает пользу для здоровья: это источник полиненасыщенных жирных кислот и клетчатки. БАД предлагается есть прямо ложкой из пакета. Льняная мука как пищевой продукт добавляется в хлеб или используется для производства любых других мучных изделий», — поясняет специалист.
Согласно мнению сторонников альтернативной медицины, льняная мука положительно влияет на микрофлору кишечника, усиливает иммунитет, уменьшает риски развития рака, усиливает перистальтику кишечника и ликвидирует запоры. Также средство помогает при снижении веса и благотворно влияет на состояние кожи и волос.
Но эксперт утверждает, что состав муки из семян льна примерно такой же, как и у любой другой муки. Это хороший источник клетчатки. Плюс льняная мука содержит много омега-3 жирных кислот. При регулярном потреблении в течение жизни она действительно может снизить риски развития атеросклероза.
Но также нужно помнить о том, что льняная мука — это в первую очередь углеводы. И основная их часть отложится в бока. Поэтому слишком уж налегать не стоит. Если вы хотите восполнить дефицит омега-3, гораздо эффективнее использовать для этого масло из льна, а не муку. Одна чайная ложка качественного льняного масла в день полностью компенсирует нехватку полезных жиров.
Сергей Вялов
Здоровье
Врач гастроэнтеролог-гепатолог
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