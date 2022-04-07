Действительно ли льняная мука полезна для кишечника? Ответ гастроэнтеролога

«Что такое льняная мука? Чаще — пищевой продукт, реже — БАД. Если это БАД, то обычно он обещает пользу для здоровья: это источник полиненасыщенных жирных кислот и клетчатки. БАД предлагается есть прямо ложкой из пакета. Льняная мука как пищевой продукт добавляется в хлеб или используется для производства любых других мучных изделий», — поясняет специалист.

В последнее время вошло в моду употреблять в пищу семена льна или муку из них для нормализации стула и профилактики запоров. Но так ли на самом деле полезен этот продукт?Согласно мнению сторонников альтернативной медицины, льняная мука положительно влияет на микрофлору кишечника, усиливает иммунитет, уменьшает риски развития рака, усиливает перистальтику кишечника и ликвидирует запоры. Также средство помогает при снижении веса и благотворно влияет на состояние кожи и волос.Но эксперт утверждает, что состав муки из семян льна примерно такой же, как и у любой другой муки. Это хороший источник клетчатки. Плюс льняная мука содержит много омега-3 жирных кислот. При регулярном потреблении в течение жизни она действительно может снизить риски развития атеросклероза.Но также нужно помнить о том, что льняная мука — это в первую очередь углеводы. И основная их часть отложится в бока. Поэтому слишком уж налегать не стоит. Если вы хотите восполнить дефицит омега-3, гораздо эффективнее использовать для этого масло из льна, а не муку. Одна чайная ложка качественного льняного масла в день полностью компенсирует нехватку полезных жиров.