Кишечный «ершик»: гастроэнтеролог рассказал, как часто нужно чистить кишечник

Гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов поделился профессиональными рекомендациями, которые помогут почистить кишечник правильно и эффективно.

Наш кишечник, как орган пропускающий через себя много всего (и часто это все — далеко не полезное) нуждается в чистке. В противном случае он начинает плохо работать, на стенках скапливается много отходов жизнедеятельности. А грязная среда — идеальное пространство для развития воспалений, образования полипов.





«Как правильно чистить кишечник? Альтернативная медицина предлагает клизмы, слабительные. На самом деле, нет никакого смысла в однократном очищении кишечника. Его нужно чистить каждый день. Это не значит, что вам необходимо поселиться возле кабинета гидроколонотерапии. Для регулярной чистки кишечника достаточно регулярного употребления клетчатки», — говорит специалист.

Клетчатка — это углеводы, которые не усваиваются и не перевариваются полностью. Они действуют, как щетка, которая как бы соскребает со стен кишечника всё лишнее. Параллельно запускается перистальтика, нормализуется стул, исчезают запоры.Откуда брать клетчатку? В больших количествах она содержится во фруктах и овощах, в кашах. Также можно использовать в качестве дополнительного источника клетчатки биодобавки: 30 г в сутки достаточно для восполнения дефицита. Но есть важное условие — нужно употреблять не менее 1,5 литров воды.