Лакрица поможет в лечении рака
Обладающая характерным горьковатым привкусом лакрица имеет некоторые особо ценные свойства для здоровья. В частности, ученые из Университета Иллинойса в Чикаго считают конфеты из лакрицы способными предотвращать и даже лечить некоторые виды рака.
Лакрица или солодка обладает противораковым воздействием, поскольку содержит вещество под названием глицирризин. А оно может помочь в создании новых терапевтических средств клинического лечения рака. Глицирризин и его производное глицирризиновая кислота имеет большой потенциал в качестве противовоспалительных и противраковых средств, как показали наблюдения.
Но не следует уже сейчас бежать в магазин и с чистой совестью закупаться конфетами с лакрицей. В частности, они способны негативно влиять на артериальное давление и неправильно взаимодействовать с различными лекарствами, что может вызвать неблагоприятные последствия. Пока дальнейшие исследования не прояснят целебные свойства лакрицы и не покажут, какое её количество и в каком виде нам требуется для защиты от рака, злоупотреблять этим продуктом не следует.
Однако нынешнее наблюдение уже показало, чтобы у лакрицы имеется потенциал уничтожать клетки рака предстательной железы. Есть и надежда на способность глицирризина быть использованным при других разновидностях злокачественных новообразований. И если всё это будет подтверждено, человечество получит в своё распоряжение одно из самых вкусных, а значит, популярных лекарств. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Иллинойса
Здоровье
система государственных университетов в штате Иллинойс, состоящая из трёх кампусов
Оставить комментарий