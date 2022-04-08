Существует ли аллергия на сахар? Ответ иммунолога

«Углеводы, придающие сладкий вкус, — неотъемлемая часть фруктов, многих овощей, молочных продуктов, убрать их оттуда технически непросто. Но есть продукты, в которые сахар специально добавлен: это самые разные сладости, выпечка, напитки, соусы и многое другое», — объясняет эксперт.

О том, что в сахаре мало пользы, знают все. Но может ли организм реагировать на него аллергическими реакциями?Согласно результатам современных исследований, ни IgE-опосредованная аллергия, ни IgE-независимая аллергия на сахар, лактозу, мальтозу, фруктозу, глюкозу, галактозу не описаны. Дело в том, что клетки нашей иммунной системы просто не распознают эти углеводы.Однако случаи непереносимости этих углеводов известны. Но причина связана не столько с аллергией, сколько с нарушением их усвоения в ЖКТ. В результате могут появляться такие симптомы: вздутие, диарея, метеоризм, болезненные ощущения в животе. Взаимодействуя с бактериями кишечника, непереваренные углеводы дают такую реакцию.Но иногда от сладкого на теле может появляться сыпь. И в данном случае в дело вступают так называемые псевдоаллергены. Это именно они при употреблении в непереносимой для человека дозе раздражают кожу и провоцируют сыпь.В чем отличие непереносимости от аллергии, если внешне их проявления очень схожи? В этих реакциях не участвует иммунная система (в отличие от аллергии), также очень низок риск тяжелых реакций. Эффект зависит полностью от принятой дозы сладкого.