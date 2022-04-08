Названа идеальная формула здоровой талии
Если размер вашей талии вполовину меньше роста, это идеальная формула хорошего здоровья. К такому выводу пришли исследователи из Национального института здравоохранения и клинического усовершенствования врачей в Великобритании.
Если мы говорим об адекватных показателях здоровья и организма человека, то здесь существует множество так называемых волшебных формул. Одна из самых эффективных - сохранять объём талии вполовину меньше вашего роста. Именно такой совет прозвучал из ведущего британского органа, разрабатывающего рекомендации для практикующих медиков. Эксперты утверждают, что слишком большое количество жира вокруг талии связано с повышенным риском диабета второго типа, гипертонии и болезней сердца.
И вот теперь впервые эксперты института призывают людей мерять объём талии для того, чтобы сравнить его с ростом. Это очень простой и эффективный способ управления собственным здоровьем. Конечно, рост изменить практически невозможно, а вот в отношение объёма талии - к этому надо стремиться.
К примеру, если ваш рост составляет 180 см, то идеальный для вас объём талии - 90 см. Если рост всего 160см, то вам подходит объём талии в 80 см и так далее. Эксперты института обнаружили значительные преимущества для здоровья у людей, которые соблюдают эту золотую пропорцию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальный институт здоровья и клинического совершенствования
Здоровье
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