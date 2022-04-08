С каким насморком нужно обращаться за проверкой: объясняет врач
По словам терапевта Ирины Сайног, всегда нужно обращать внимание на то, сколько длится возникший у человека насморк.
Насморк обычно воспринимается как малоприятный, но отнюдь не опасный недуг, но врач предупреждает, что
«пустяковый недуг может обратиться в серьезное заболевание, если вовремя не спохватиться».
В некоторых случаях с насморком необходимо обращаться к врачу, обследоваться, выяснять причины нарушения, подчеркивает Ирина Сайног.
Из пояснений терапевта следует, что «красным флагом», из-за которого следует насторожиться, является длительное течение насморка. Если он безобидный, то не должен быть продолжительнее 7 дней. Обильное течение из носа вместе с заложенностью, длящиеся свыше недели – это уже причина для посещения медиков.
«Если насморк длится более двух недель, а то и месяц, то мы уже можем говорить о затяжном рините», - уточнила Сайног.
Специалист уточнила, что затянувшийся насморк может указывать на аллергию, серьезное инфекционное воспаление или же оказаться следствием неправильного лечения, например, неадекватного применения сосудосуживающих средств.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут скрываться за возникающей у человека одышкой.
Ирина Сайног
Здоровье
врач-терапевт
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