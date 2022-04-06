Врач Пурясев объяснил, какие нарушения могут вызвать у человека одышку
Вызывать у человека одышку могут в том числе такие серьезные нарушения как гипертония и дисфункция щитовидной железы, говорит пульмонолог Александр Пурясев.
Пурясев объяснил в интервью, какие нарушения могут вызвать одышку, добавив, что человек может ощутить ее из-за волнения. Тревожные переживания, например, может вызвать чтение напряженных новостей, а когда люди нервничают, дыхание способно учащаться.
«Одышка является защитным механизмом, который помогает спасти человека от гипоксии – низкого содержания кислорода в крови», - сообщил врач-пульмонолог Москве 24.
Также причиной одышки у человека бывает гипотиреоз, пониженная активность щитовидной железы, когда наблюдается недостаток тиреоидных гормонов. В целом, добавил доктор Пурясев, гормональный дисбаланс усиливает подверженность бронхолегочным заболеваниям, бронхиальной астме.
«На проблемы с щитовидной железой могут указывать сухость кожи, ломкость ногтей и волос. В этом случае следует обратиться к эндокринологу, сдать анализ на гормоны», - порекомендовал ученый.
Доктор Пурясев объяснил, что нарушением, способным вызвать у человека одышку, может быть также гипертоническая болезнь, особенно, если дыхание легко сбивается и становится тяжелым даже при самой небольшой нагрузке. Иногда у человека можно заподозрить более редкую, очень опасную патологию – аневризму головного мозга.
«Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония также могут вызвать нарушение ритма дыхания», - дополнил медик.
Эксперт подчеркнул, что при возникновении одышки нужно консультироваться с врачом, обследоваться. Это особенно важно сделать, когда она появляется уже при незначительном напряжении или активности или неожиданно возникает в состоянии покоя.
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Александр Пурясев
Здоровье
врач-отоларинголог, пульмонолог, доктор медицинских наук
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