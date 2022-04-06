Врач Пурясев объяснил, какие нарушения могут вызвать у человека одышку

«Одышка является защитным механизмом, который помогает спасти человека от гипоксии – низкого содержания кислорода в крови», - сообщил врач-пульмонолог Москве 24.

«На проблемы с щитовидной железой могут указывать сухость кожи, ломкость ногтей и волос. В этом случае следует обратиться к эндокринологу, сдать анализ на гормоны», - порекомендовал ученый.

«Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония также могут вызвать нарушение ритма дыхания», - дополнил медик.