ЛОР-врач Зайцев: в чем опасность насморка у человека с Омикроном?

«воспаление слизистой оболочки носа при омикрон-штамме сохраняется дольше обычного».

«Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если оно не восстанавливается в течение семи дней, нужно обязательно обращаться к врачу», - дал совет специалист.