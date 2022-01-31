ЛОР-врач Зайцев: в чем опасность насморка у человека с Омикроном?
По словам ЛОР-врача Владимира Зайцева, насморк, возникающий при заражении Омикроном, может вредить головному мозгу.
Новый штамм коронавируса Омикрон, поражая организм человека, в первую очередь атакует носовые ходы, и одним из показательных симптомов инфекции становится насморк. В своем интервью Владимир Зайцев пояснил, что «омикронный» насморк отличается от обычного тем, что
«воспаление слизистой оболочки носа при омикрон-штамме сохраняется дольше обычного».
Медик уточнил, что такой насморк, отличающийся длительным течением, представляет собой определенную опасность для головного мозга. Поскольку нос оказывается заложенным, и нормальное носовое дыхание нарушается, – мозг перестает получать нужное ему количество кислорода.
Зайцев подчеркнул: следует следить за тем, как долго сохраняется заложенность носа и насморк. Нельзя допускать, чтобы это происходило на протяжении длительного времени, поскольку дефицит кислорода для мозга в этом случае может оказаться очень существенным.
«Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если оно не восстанавливается в течение семи дней, нужно обязательно обращаться к врачу», - дал совет специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор Мясников посоветовал людям, заболевающим коронавирусной инфекцией, употреблять орехи.
Владимир Зайцев
Здоровье
ЛОР-врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
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