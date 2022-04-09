Гастроэнтеролог рассказала, можно ли кушать суши и роллы каждый день

«С другой стороны в сушах есть рис и соевый соус. А рис — это быстрые углеводы, при регулярном приеме они обязательно скажутся на фигуре. А ещё при термической обработке рис практически полностью лишается полезных веществ. Соевый соус — вовсе не альтернатива соли, как думают многие. В 2-3 чайных ложках соевого соуса содержится 1 г соли при дневной норме до 6 г», — поясняет врач.

Старайтесь заказывать суши не более 2-3 раз в неделю.

За один раз съедайте 6-8 штук.

Выбирайте суши с минимальным количеством белого риса.

Скажите нет жирным соусам и сладким маринадам.

Перед суши старайтесь съесть суп или салат.

Минимизируйте количество соевого соуса.

Старайтесь есть суши и роллы в первой половине дня.

На первый взгляд, что вредного может быть в морепродуктах, которые являются одним из основных ингредиентов суши? Морская рыба действительно богата жирными кислотами и фосфором. Водоросли — источник йода. В пользе огурца или авокадо тем более нет никаких сомнений.Но это не значит, что нужно отказываться от суши совсем. Чтобы они не навредили здоровью, надо соблюдать несколько несложных правил.⠀Если заказываете суши в заведениях общественного питания, выбирайте проверенные кафе и бары с хорошей репутацией. Многие заведения экономят на ингредиентах. Учитывая, что в составе суши есть сырая рыба, в случае нарушения санитарных норм это может быть опасно для вашего здоровья.