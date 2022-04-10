Густая кровь: признаки полицитемии, повышающей склонность к тромбам
Ваша слишком липкая и густая кровь, склонность к гиперкоагуляции и образованию тромбов может возникать из-за такого нарушения как полицитемия.
Полицитемия – это заболевание крови, возникающее в костном мозге. Также о ней говорят «густая кровь», поскольку она становится подверженной гиперкоуагуляции, слипанию, образованию сгустков. При полицитемии организм может вырабатывать слишком много эритроцитов, либо в крови при нормальном количестве эритроцитов слишком сильно сокращается количество жидкой составляющей.
Почему возникает. Полицитемия часто вызывается избыточным весом, курением, употреблением слишком большого количества алкоголя или приемом диуретиков (лекарств, которые заставляют мочиться чаще обычного). Также патология может быть результатом обезвоживания, поэтому для ее профилактики иногда бывает достаточно просто пить достаточно воды.
Что касается случаев, когда костный мозг производит слишком много клеток, которые становятся красными кровяными тельцами, они объясняются генетической мутацией. Эти случаи полицитемии встречаются значительно реже.
Признаки полицитемии. По данным службы здравоохранения NHS, симптомы аномалии включают
- головные боли,
- помутнение зрения,
- покраснение кожи на лице, руках и ногах,
- чувство усталости,
- высокое кровяное давление и приступы головокружения.
Вот предупреждающие признаки этих состояний, требующие оперативного обращения за медицинской помощью.
- Боль, отек, покраснение и болезненность в одной из ног.
- Сильная боль в пораженной области.
- Теплая кожа в области возникшей закупорки.
- Одышка.
- Боль в груди или верхней части спины.
- Кашель с кровью.
- Ощущение легкости или головокружения.
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